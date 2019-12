Curtea Constituțională din Turcia a decis: blocarea accesului la Wikipedia încalcă libertatea de exprimare Decizia luata joi de Curtea Constituționala va duce la ridicarea masurii de blocare a Wikipedia pe teritoriul turc. Masura blocarii a fost luata in aprilie 2017, dupa ce au aparut pe Wikipedia informații in care Turcia era acuzata de legaturi cu organizații teroriste, mai spune sursa citata. Citește și: Turcia a blocat accesul internet la Wikipedia Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net a blocat accesul internet la

Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala turca a decis joi ca blocarea accesului la enciclopedia online Wikipedia in Turcia este o incalcare a libertatii de exprimare, transmit Reuters si DPA potrivit Agerpres Hotararea deschide calea pentru reluarea accesului la site-ul Wikipedia pe teritoriul turc. Masura…

- Curtea Constitutionala turca a decis joi ca blocarea accesului la enciclopedia online Wikipedia in Turcia este o incalcare a libertatii de exprimare, a relatat site-ul de stiri Haberturk, citat de Reuters. Hotararea deschide calea pentru ridicarea masurii de blocare a Wikipedia pe teritoriul…

- Surse judiciare au declarat pentru Q Magazine ca judecatorii Curții de Apel București au decis, in Adunarea generala, suspendarea activitații. Masura va intra in vigoare de luni, 23 decembrie pe o durata nederminata.La AG au participat peste 100 de judecatori, iar decizia a fost luata in unanimitate,…

- PSD urmeaza sa sesizeze luni Curtea Constitutionala pe cele doua legi pe care Guvernul Orban si-a angajat raspunderea in Parlament. Cel putin una dintre legi, cea prin care s-a abrogat OUG 51, are serioase probleme de constitutionalitate si este putin probabil sa treaca de controlul a priori al CCR.…

- Guvernul Orban a anuntat ca isi doreste interzicerea cumularii pensiei cu salariul de la stat, masura care a mai existat partial si in perioada Guvernului Boc. O asemenea masura are insa foarte mici sanse sa treaca de Curtea Constitutionala, atat din cauza jurispriudentei Curtii, cat si din cauza…

- Comisia Europeana a recomandat miercuri Romaniei sa ia masurile necesare pentru a se asigura ca rata de crestere nominala a cheltuielilor publice primare nete nu depaseste 4,4% in 2020, ceea ce corespunde unei ajustari structurale anuale de 1% din PIB in 2020, informeaza un comunicat de presa al…

- O instanța din Turcia a decis luni eliberarea jurnaliștilor Ahmet Altan și Nazli Ilicak, condamnați pentru legaturi cu rețeaua clericului Fethullah Gulen, pe care Ankara o considera responsabila pentru tentativa de lovitura de stat din 2016, scrie Mediafax, citând Euronews. Tribunalul…

- Surse din Poliția Romana spun ca, deși inițial s-au creat trei consilii de disciplina care anchetau trei polițiști din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție Olt pentru nereguli, acest numar a crescut acum la 15. Primele consilii de disciplina au fost create acum trei luni, imediat dupa incidentul…