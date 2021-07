Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala spaniola a decis miercuri ca starea nationala de urgenta, care a inclus o izolare stricta la domiciliu pentru a limita amploarea primului val al pandemiei de COVID-19 anul trecut, a fost neconstitutionala, a anuntat tribunalul intr-un comunicat, relateaza Reuters. Instituita in…

- Curtea Constitutionala a decis marti ca legea 55/2020 prin care este instituita starea de alerta in Romania este constitutionala. A fost admisa doar o exceptie de neconstitutionalitate la articolul 72, alineatul 2, care nu are insa impact asupra actului normativ in ansamblu.

- Curtea Constitutionala a Romaniei a decis marti ca Legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, prin care a fost instituita in anul 2020 starea de alerta, este constitutionala, au declarat surse din CCR. Judecatorii constitutionali…

- Curtea Constituționala a Republicii Moldova a decis ca Hotararea Parlamentului din 31 martie 2021 privind declararea starii de urgenta pe teritoriul Republicii Moldova este neconstitutionala, transmite TVR Moldova.

- Hotarirea Parlamentului privind instituirea starii de urgența in țara pina la 30 mai a fost declarata astazi neconstituționala de catre magistrații Curții Constituționale, noteaza Noi.md. Curtea s-a expus asupra problemei in urma a doua sesizari depuse de catre deputații PAS și parlamentarul Octavian…

- Curtea Constituționala urmeaza sa se intruneasca miercuri, 28 aprilie, pentru a examina sesizarile privind instituirea starii de urgența in Republica Moldova. Ședința va avea loc la ora 13:00. Hotarirea Parlamentului privind instituirea starii de urgenta in țara a fost contestata de deputatul neafiliat…

