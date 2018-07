Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala spaniola a anuntat marti ca a blocat o motiune aprobata de parlamentul Cataloniei pentru reluarea etapelor in vederea declararii independentei regiunii din nord-estul Spaniei, transmite Reuters. Suspendarea oficiala, de catre Curtea Constitutionala, a motiunii secesioniste aprobate…

- Componenta noului executiv format marti de liderul catalan Quim Torra a fost publicata in editia de vineri a Monitorului Oficial al Generalitat de Catalunya, lucru care nu se putea face fara acordul guvernului central care plasase regiunea sub tutela directa dupa tentativa de secesiune din toamna trecuta,…

- Intr-o inregistrare video, Puigdemont l-a propus pe deputatul catalan Quim Torra la Presedintia Generalitatii - executivul Cataloniei. Torra, in varsta de 55 de ani, editor de profesie, ar putea sa fie investit in noua functie de catre Parlament in urmatoarele zile. Guvernul Spaniei a intervenit,…

- Guvernul spaniol a decis miercuri sa sesizeze Curtea Constitutionala pentru ca aceasta sa anuleze legea adoptata saptamana trecuta de parlamentul catalan ce permite alegerea presedintelui regional in absenta si deci reinvestirea in functie a fostului lider Carles Puigdemont, aflat in exil autoimpus,…

- Parlamentul regional catalan a votat o lege care permite alegerea presedintelui regional in absenta, o masura menita sa faciliteze desemnarea in aceasta functie a fostului lider Carles Pugdemont, aflat in exil autoimpus, informeaza Reuters.Parlamentul regional, in care partidele separatiste…

- Primul-ministru kosovar, Ramush Haradinaj (Glodane, fosta Iugoslavie, 1968), repeta neobosit: "Nu am recunoaste niciodata independenta Cataloniei. Kosovo si Catalonia nu au nimic in comun si stabilirea oricarei analogii intre ele este o prostie. Kosovo s-a nascut din dezintegrarea Federatiei Iugoslave,…