Curtea constituţională din Germania a stabilit că statul poate confisca active dobândite ilegal şi după prescrierea faptelor Statul german poate confisca active dobândite ilegal si dupa prescrierea faptelor, a stabilit vineri Curtea constitutionala germana, potrivit agenției DPA, citata de Agerpres.



În astfel de cazuri se pot face exceptii &"având în vedere interesul superior al binelui comun&", au conchis judecatorii din Karlsruhe (sud-vest), unde se afla Curtea constitutionala federala germana.



Decizia vine dupa ce în 2019 Curtea federala de justitie (BGH), instanta germana suprema în materie de drept penal si civil, si-a manifestat preocuparea în legatura cu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

