Curtea Constituțională dezbate sesizarea USR cu privire la legea avertizorilor de integritate Curtea Constitutionala a Romaniei urmeaza sa discute, miercuri, sesizarea USR in legatura cu Legea privind protectia avertizorilor in interes public.

Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor.

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Curtea ConstituționalaUSR cu

