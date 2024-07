Legea propusa de PSD prin care au fost plafonate dobanzile practicate de institutiile financiare nonbancare a fost declarata constituționala. Astfel, romanii vor fi protejați de dobanzi și de 7-800% practicata de IFN-uri. Potrivit proiectului inițiat de PSD, in cazul creditelor de consum in valoare maxima de 5.000 lei, costul total al creditarii nu poate depasi […] The post Curtea Constituționala da unda verde legii PSD de plafonare a dobanzilor nesimțite de 800%. Inițiatorul legii, senatorul Daniel Zamfir: S-a sfarșit calvarul! first appeared on Ziarul National .