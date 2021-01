Curtea Constitutionala, asteptata sa se pronunte in legatura cu sesizarea Guvernului privind cresterea pensiilor cu 40%

Curtea Constitutionala, asteptata sa se pronunte in legatura…

Curtea Constitutionala este asteptata miercuri sa se pronunte in legatura cu sesizarea Guvernului privind rectificarea bugetara adoptata de Parlament cu un amendament as PSD care prevede cresterea pensiilor cu 40%, Executivul argumenteaza, in obiectia de neconstitutionalitate, ca Legislativul "a ignorat exigentele de previzibilitate ale legii si perspectivele evolutiei situatiei bugetului consolidat si a economiei generale, cu consecinta afectarii principiului securitatii juridice".



Pe 13 octombrie, Guvernul a sesizat Curtea privind proiectele de lege care vizeaza rectificarea bugetara…