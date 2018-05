Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala va stabili, joi, termenul pentru pronuntarea pe sesizarea facuta de Guvern cu privire la refuzul lui Klaus Iohannis de a o revoca pe Laura Codruta Kovesi din functia de procuror-sef al DNA, informeaza Mediafax.Pe 23 aprilie, Curtea Constitutionala a primit sesizarea…

- Dupa ce presedintele Klaus Iohannis a anuntat ca nu o revoca din functie pe Laura Codruta Kovesi, presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, insotit de secretarul general al partidului, Daniel Chitoiu, au sosit la biroul de la Camera Deputatilor al lui Liviu Dragnea. Liviu Dragnea spunea…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, spune ca Guvernul va sesiza Curtea Constituționala dupa ce președintele Klaus Iohannis a respins cererea de demitere a șefei DNA, Laura Codruța Kovesi. Iohanis a spus ca motivele invocate de Tudorel Toader, care „in mare parte nici nu corespund prevederilor legale„,…

- Dragnea, despre anunțul lui Iohannis privind revocarea șefei DNA: ”Sub nicio forma nu luam in calcul suspendarea presedintelui Romaniei”, a spus liderul PSD, luni, la Parlament, dupa ședința Comitetului Executiv Național al social-democraților. El a menționat ca atat premierul Viorica Dancila, cat si…

- Premierul Viorica Dancila are la dispoziție posibilitatea de a ataca la Curtea Constituționala un eventual conflict de natura constituționala, in cazul in care președintele Klaus Iohannis va refuza revocarea Laurei Codruța Kovesi. Dancila a precizat ca nu se teme sa-și asume responsabilitatea, in…

- Sebastian Ghita a lansat atacul final al serii asupra Laurei Codruta Kovesi. Fostul deputat fugar e convins ca aceasta va fi revocata din fruntea DNA de catre presedintele Klaus Iohannis. Mai mult, Ghita ii traseaza sarcina de serviciu lui Tudorel Toader. Sa sesizeze CCR-ul daca seful statului nu…

- Sectia pentru procurori din cadrul CSM a analizat toate cele 20 de motive invocate de Tudorel Toader pentru a cere revocarea Laurei Codruta Kovesi din functia de sef la DNA. Procurorii au argumentat pe 51 de pagini de ce acestea nu sunt intemeiate si "ca aspectele sesizate nu denota deficiente in exercitarea…

- Un fost judecator din Curtea Constitutionala a Romaniei (CCR) ii da lovitura presedintelui Klaus Iohannis. Seful statului nu poate refuza cererea de revocare a sefei DNA, Laura Codruta Kovesi. Toni Grebla a spus in direct la Antena 3 ca cererea ministrului justitiei, Tudorel Toader, trebuie acceptata…