- Curtea Constituționala a declarat drept neconstituționala Ordonanța de Urgența prin care au fost majorate amenzile date pentru incalcarea ordonanțelor militare. De la inceputul starii de urgenta au fost date peste 300 de mii de amenzi. Curtea Constituționala a admis sesizarea Avocatului Poporului impotriva…

- CCR a decis ca amenzile date in starea de urgența sunt neconstituționale. CCR a dat dreptate Avocatului Poporului și a stabilit ca amenzile uriașe aplicate in starea de urgența și stabilite prin...

- Ordonanța de urgența prin care sunt majorate amenzile pentru nerespectarea regimului starii de asediu și regimului starii de urgența a fost publicata in monitorul oficial pe 31 marie. Noile prevederi au intrat in vigoare in noaptea de joi spre vineri, la ora 00.00. Astfel, amenzile pentru persoanele…