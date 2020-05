Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constitutionala a Romaniei analizeaza, miercuri, sesizarea privind Legea referitoare la prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale care a luat Guvernului dreptul de a stabili data scrutinului.Parlamentul a modificat modul de stabilire a datei alegerilor, printr-un proiect…

- Camera Deputaților a adoptat, miercuri, ordonanta de urgenta privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale în varianta impusa de PSD. Mai exact, Parlamenul decide data la care se organizeaza alegerile locale și nu Guvernul (cum prevede actuala lege) iar mandatele aleșilor…

- Prim-ministrul Orban a declarat ca specialiștii au estimat ca primul val al epidemiei de coronavirus se va incheia undeva in jurul datel de 1 iulie, iar cel de-al doilea ar putea izbucni dupa octombrie. In acest interval, a afirmat el, ar putea fi organizate alegerile locale. „Daca primul val se va…

- Camera Deputaților a adoptat joi, in calitate de for decizional, inițiativa legislativa depusa de PSD, UDMR, Pro Romania și ALDE privind prelungirea cu cel mult șase luni a mandatelor primarilor și consilierilor locali. Cele patru partide de opoziție au introdus o modificare majora in legea alegerilor…

- Senatul a adoptat în sedinta online de miercuri propunerea legislativa care are ca obiect de reglementare prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale cu cel mult sase luni de la data încetarii starii de urgenta ca urmare a izbucnirii epidemiei de COVID-19, transmite…

