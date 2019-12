Curtea Constituțională a Turciei: Interzicerea Wikipedia este neconstituțională Curtea Constituționala a Turciei a hotarât ca blocarea accesului la enciclopedia online Wikipedia de catre autoritațile de la Ankara este neconstituționala, relateaza BBC.



Curtea a motivat decizia afirmând ca blocarea accesului violeaza drepturile privind libertatea de expresie și a dispus ridicarea interdicției. Guvernul de la Ankara a interzis Wikipedia în 2017 datorita informațiilor aparute pe site care sugerau ca regimul lui Recep Erdogan a cooperat cu militanții jihadiști din Siria. Cenzorii turci au blocat temporar frecvent accesul la site-uri cu conținut critic… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

