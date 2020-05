Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 7 mai - Sputnik. Daca alegerile anticipate vor fi organizate peste un an de la operarea modificarilor in sistemul electoral, atunci ele vor fi organizate in baza sistemului proporțional de vot. Astfel sa pronunțat Curtea Constituționala la sesizarea unui grup de deputați care a solicitat…

- Alegerile pâna la 17 august 2020 pot avea loc pe baza sistemului mixt. Alegerile dupa 17 august 2020 vor avea loc conform sistemului proportional Amintim ca deputații Sergiu Litvinenco, Alexandru Slusari și Vasile Bolea au depus o sesizare la Curtea Constituționala (CC)…

- În ziua de 12 martie 2020 Plenul Curii Constituionale învestit în temeiul art.146 lit.d) din Constituia României i al art.29 din Legea nr.471992 privind organizarea i funcionarea Curii Constituionale sa pronunat asupra excepiei de...

- Curtea Constitutionala a Romaniei va dezbate joi sesizarea Avocatului Poporului in legatura cu OUG pentru alegerile anticipate, care a fost adoptata de Guvernul Orban cu o zi inainte de a fi demis prin motiune de cenzura....

- Curtea Constituționala l-a obligat pe președintele Klaus Iohannis sa desemneze un alt candidat de premier pentru ca atat șeful statului cat și premierul desemnat au AFIRMAT PUBLIC ca scopul lor este sa nu primeasca votul de investitura al Guvernului. La finalul deciziei CCR, judecatorii au inserat…

- Termen sedinta judecata - 12 martie exceptie Avocatul Poporului cu priv la prevederile OUG 26/2020 priv modificarea si completarea unor acte normative in materia alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor, precum si unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor parlamentare anticipate.Citește…

- Ordonanta de urgenta privind organizarea alegerilor anticipate a fost publicata in Monitorul Oficial. PSD anunta ca va sesiza de urgenta Avocatul Poporului pentru a ataca actul normativ la Curtea Constitutionala. Ordonanta stabileste ca romanii vor putea vota la alegerile parlamentare la orice sectie…

- Calin Popescu Tariceanu dezvaluie ca presedintele Klaus Iohannis, in discutia de joi de la Cotroceni, a afirmat ca nu va forta alegerile anticipate daca va fi evident ca Parlamentul nu doreste acest lucru. Liderul ALDE spune ca ”nu suntem la un concurs de viteza” si ca primul pas, in actuala criza politica…