Curtea Constituțională a României dă o lovitură Instituțiilor financiare nebancare. Dobânzile vor fi limitate Instituțiile financiare nebancare (IFN) au devenit foarte populare, mai ales pentru romanii care au nevoie de bani repede și fara prea multa birocrație. O simpla cautare pe Google a acronimului IFN ofera, inainte de o explicație despre ce sunt aceste companii, patru link-uri sponsorizate cu anunțuri care promoveaza „credit cu aprobare rapida”, „credit in doar 5 minute”, „credit cu 0% dobanda in primele 30 de zile”. In Registrul Bancii Naționale figureaza 168 de astfel de companii. Cum au ajuns aceste firme in fața Curții Constituționale? Cei care apeleaza la IFN-uri sunt persoane care au nevoie… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

