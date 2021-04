Curtea Constituțională a Germaniei a anulat plafonarea chiriilor în Berlin Curtea Constituționala a Germaniei a decis joi ca o lege care plafoneaza chiriile din Berlin este invalida deoarece autoritațile locale nu au autoritatea de a implementa o asemenea masura, relateaza Reuters și Deutsche Welle.



Masura de plafonare a chiriilor a intrat în vigoare pe data de 23 noiembrie a anului trecut, forțând proprietarii sa scada chiria pentru mai mult de 300.000 de chiriași și stabilind înghețarea lor la nivelul respectiv timp de 5 ani.



Curtea Constituționala și-a motivat decizia afirmând ca guvernul federal este responsabil de asemenea decizii.



&"Nu… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

