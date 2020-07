Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Constituționala a decis ca Legea de aprobare a OUG 37/2020, cea prin care se pot amana creditele la banci, este neconstituționala. Liberalii au atacat la CCR legea trecuta prin Parlament de PSD, pe motivul ca s-a modificat radical de la o Camera la alta.Citește și: VERDICT POLITIC cu…

- Curtea Constitutionala a respins marti sesizarea PNL si USR si a decis ca este constitutionala legea privind cumpararea si vanzarea de terenuri agricole. CCR a luat in dezbatere marti obiectia de neconstitutionalitate formulata de deputati apartinand Grupurilor parlamentare ale PNL si USR, cu privire…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins marti sesizarea PNL si a decis ca legea pentru modificarea si completarea OUG 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar este constitutionala. Potrivit unui comunicat al CCR, judecatorii au luat in dezbatere marti obiectia de neconstitutionalitate…

- Curtea Constitutionala a Romaniei a respins marti sesizarea PNL si a decis ca legea pentru modificarea si completarea OUG 217/2000 privind aprobarea cosului minim de consum lunar este constitutionala, noteaza Agerpres. Potrivit unui comunicat al CCR, judecatorii au luat in dezbatere marti obiectia…

- I. In ziua de 17 iunie 2020, Plenul Curtii Constitutionale, in cadrul controlului anterior promulgarii, a luat in dezbatere obiectia de neconstitutionalitate a dispozitiilor art. I din Legea pentru modificarea si completarea Legii societatilor nr.31/1990, obiectie formulata de Guvernul Romaniei. In…

- Legea adoptata de Parlament este neconstitutionala pentru ca la momentul adoptarii ei era in vigoare ordonanta guvernului cu acelasi obiect, ceea ce a generat un paralelism legislativ neconform cu Constitutia. Guvernul a contestat la CCR legea de aprobare a ordonantei de urgenta privind prelungirea…

- Curtea Constitutionala discuta, miercuri, sesizarea PNL cu privire la legea pentru aprobarea OUG 37/2020, care vizeaza amanarea ratelor. De asemenea, se discuta sesizarea referitoare la Legea privind prelungirea mandatelor autoritatilor administratiei publice locale. CCR are pe odinea de zi…

- Curtea Constitutionala discuta, miercuri, sesizarile trimise de Avocatul Poporului în care sunt reclamate prevederi din OUG-uri privind regimul starii de urgenta, scrie Agerpres. Prima sesizare a fost trimisa la CCR pe data de 10 aprilie si se refera la neconstitutionalitatea unor prevederi din…