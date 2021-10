Curtea Constituțională a Bulgariei: Termenul „sex” trebuie interpretat doar în sens biologic Termenul „sex” din Constituție trebuie ințeles doar in sensul sau biologic, conform mult așteptatei decizii a Curții Constituționale Bulgare, chemata sa rezolve problema conceptului de „sex” și „gen”, transmite Euroactiv. De asemenea, Curtea Constituționala a Bulgariei a precizat ca statutul legal al persoanelor transgen poate fi reglementat prin schimbari ale legislației, dar ca instituțiile bulgare nu pot fi obligate sa accepte o determinare proprie a sexului de catre cetațeni care sa fie diferita decat cea biologica. Curtea Suprema bulgara a cerut Curții Constituționale sa interpreteze termenii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

