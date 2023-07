Benjamin Mendy, 28 de ani, arestat in august 2021 și avand 10 capete de acuzare de viol, agresiune sexuala și tentativa de viol, a fost achitat in doua procese la tribunalul din Chester. Francezul iși cauta acum echipa, dupa desparțirea de Manchester City. In august 2021, Benjamin Mendy a pus punct carierei de fotbalist. Campion mondial in 2018 cu naționala Franței, fundașul stanga mai avea doi ani contract cu Manchester City. ...