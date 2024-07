Stiri pe aceeasi tema

- Curtea Suprema a SUA a hotarat ca foștii președinți au dreptul la un anumit nivel de imunitate in fața urmaririi penale, ceea ce reduce drastic probabilitatea ca procesul penal federal impotriva lui Donald Trump sa aiba loc inainte de alegerile prezidențiale, relateaza The Guardian.

- Curtea Suprema a SUA a decis vineri ca Departamentul de Justitie a intrecut masura punand sub acuzare pentru obstructionare a unei proceduri oficiale sute de persoane care s-au revoltat si au luat cu asalt Capitoliul SUA la 6 ianuarie 2021, o decizie ce i-ar putea forta pe procurori sa redeschida unele…

- Fostul presedinte american Donald Trump i-a indemnat pe evanghelici sa voteze in masa la alegerile prezidentiale din noiembrie pentru a-l ajuta sa castige, promitand ca va proteja „cu inversunare” libertatea religioasa daca va fi ales. „Evanghelicii si crestinii nu voteaza atat de mult pe cat ar trebui”,…

- Allen Weisselberg, in varsta de 76 de ani, care a inceput sa lucreze in urma cu 50 de ani ca expert contabil pentru tatal lui Donald Trump si care a fost directorul financiar al Trump Organization in perioada 2005-2021 a pledat vinovat de sperjur la inceputul lui martie. El a parasit tribunalul incatusat,…