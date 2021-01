Cursurile se vor desfărșura tot online! Până când ar putea elevii să mai studieze de acasă! Elevii, profesorii și parinții au avut parte de o perioada destul de dificila in ultima perioada, asta din cauza ca toate cursurile care pana acum se desfașurau la școala au trebuit sa fie facute de acasa, iar fiecare s-a descurcat cum a putut pentru a putea fi mereu prezent la ore! Iata ca acum s-a luat deciza ca in continuare acestea sa se faca online, insa cand s-ar putea intoarce din nou la școla! Citeste articolul mai departe pe spynews.ro…

Sursa articol: spynews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii vor invata tot online de luni, cand reincep cursurile dupa vacanta de iarna, Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) propunand, printr-o hotarare adoptata vineri suspendarea activitatilor care impun prezenta fizica la scoala pana in data de 7 februarie. Semestrul a doilea al anului…

- Indulgența sau obiectivitate? Sorin Ion, secretar de stat pentru invațamantul preuniversitar in Ministerul Educației, spune pentru siteul de educație Școala 9 ca lipsa tezelor școlare și contextul online pastreaza posibilitatea corigenței. Dar le recomanda profesorilor sa iși adapteze evaluarea la condițiile…

- Ministerul Educatiei si Cercetarii a trimis o adresa oficiala catre scoli in care specifica faptul ca sunt obligate sa organizeze cursuri online prntru toti elevii, chiar daca parintii acestora au semnat saau nu angamantele ca nu-i vor inregistra pe profesori si nici nu vor distribui integistrari ale…

- Colegiul Național Militar ”Mihai Viteazul” din Alba Iulia șa suspendat cursurile fizice și trece in activitate online. Cei peste 460 de elevi din toate clasele au plecat acasa și vor continua de joi școala online. ”Din dispoziția ministrului apararii naționale, avand in vedere masurile stabilite de…

- In contextul in care toate școlile au intrat in scenariul roșu, iar cursurile s-au mutat exclusiv in mediul online, abandonul școlar este o problema din ce in ce mai grava. Mulți elevi nu au acces la Internet și nu au nici resursele necesare pentru a putea participa la orele online.

- In 20 de localitați din județul Dolj, copiii nu au acces la școala online, iar explicațiile sunt multiple. Elevii se confrunta nu numai cu lipsa semnalului la interent sau telefon, ci si cu lipsurile majore din cauza situatiei materiale precare. O spun cei de la World Vision Romania.

- Ministerul Educației și Cercetarii monitorizeaza dinamica scenariilor de funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar, la nivel național, aceasta fiind influențata de evoluția situației epidemiologice din fiecare județ.

- Mai mulți elevi din Romania s-au intors din nou in fața dispozitivelor digitale, deoarece cursurile in format fizic au fost din nou suspendate. Cum primesc aceștia note in toata aceasta perioada! Profesorii au mari probleme cu acest aspect!