Cursurile gratuite organizate în cadrul proiectului „Formare-Cooperare-Digitalizare: Măsuri pentru promovarea formării profesionale continue în regiunea Nord-Vest" S.C. CLEMON S.R.L. face inscrieri pentru cursurile gratuite organizate in cadrul proiectului „Formare-Cooperare-Digitalizare: Masuri pentru promovarea formarii profesionale continue in regiunea Nord-Vest" Cod proiect 135148. Esti angajat, cu domiciliul in regiunea Nord-Vest și ai peste 25 de ani, S.C. CLEMON S.R.L. vine in sprijinul tau și iți pune la dispoziție cursuri gratuite. Daca indeplinești condițiile de eligibilitate, aplica pentru unul din programele noastre de formare profesionala: Inspector Resurse Umane Contabil Limba Engleza Limba Italiana Expert fiscal Administrator pensiune Lucrator…

