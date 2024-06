Cursurile din școlile cu secții de votare pot fi suspendate luni, prin decizia Consiliului de Administrație – document Școlile pot suspenda cursurile luni, 10 iunie, daca in clasele lor sunt amplasate secții de votare, conform unei adrese de la Ministerul Educației. Adresa, obținuta de Edupedu.ro, precizeaza ca școlile care gazduiesc secții de votare pot suspenda cursurile luni, 10 iunie. Aceasta se aplica unitaților de invațamant identificate intr-o lista comuna de catre inspectoratele școlare, […] The post Cursurile din școlile cu secții de votare pot fi suspendate luni, prin decizia Consiliului de Administrație – document appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

