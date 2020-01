Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatatii precizeaza, marti, ca un numar de 40 de copii de la Liceul Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn" au ajuns la spital cu eruptii la nivelul fetei, greturi si varsaturi, simptome care ar fi...

- Poliția Arad anunța dosar penal dupa ce 40 de copii s-au intoxicat in urma deratizarii din Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” Arad: „s-a stabilit o legatura directa intre starea elevilor și dezinsecția/dezinfecția efectuata in incinta liceului”. Inspectoratul de Politie Județean Arad face arata…

- 14 copii din cei 40 care au ajuns luni la UPU Arad, in urma deratizarii și dezinsecției efectuate la Liceul Teoretic "Adam Muller Gutenbrun, au ramas internați. Cursurile sunt suspendate marti in corpurile de cladire...

- Reprezentantii Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Arad au transmis, marti, ca au fost efectuate verificari la Liceul Teoretic "Adam Muller Guttenbrunn", dupa ce multi copii au ajuns la spital cu simptome ce ar fi fost provocate de o deratizare, pompierii sustinand ca probele aeriene nu…

- Conform sursei citate, exista suspiciunea ca in salile de curs unde acesti elevi invata au fost efectuate vineri proceduri de Dezinfectie, Desinsectie si Deratizare (DDD) si este posibil ca elevii sa fi intrat in contact cu substante chimice, care sa le fi produs aceasta simptomatologie. „O echipa de…

- Situația de la Liceul Teoretic “Adam Muller Guttenbrunn” din Arad devine din ce in ce mai grava. 40 de copii au ajuns, in cursul zilei de luni. la spital cu eruptii la nivelul fetei, greturi si varsaturi, simptome care ar fi fost provocate de o deratizare care s-a facut in salile de curs inaintea inceperii…

- Mai multi elevi din clasele 5-8 de la Liceul Teoretic „Adam Muller Guttenbrunn” din Arad au ajuns la spital, luni dupa-amiaza si seara, la cateva ore dupa ce au ajuns acasa de la cursuri, din cauza unor simptome ce ar fi fost provocate de o deratizare care s-a facut in salile de cursuri.

- Stefan Risipitianu a recunoscut, la audierile de la DIICOT, ca a violat-o pe Luiza Melencu atunci cand a vazut-o in masina lui Gheorghe Dinca, insa neaga orice alte fapte de violenta, a anuntat avocatul familiei Melencu, Tonel Pop.