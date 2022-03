Cursurile de engleză de top completează golurile rămase după orele din școală și liceu Cunoștințele predate in școala trebuie susținute, deseori, și de pregatirea individuala. O limba straina, de exemplu, are nevoie de mult exercițiu practic, iar orele din programa școlara nu sunt suficiente pentru o aprofundare la un nivel competitiv. Desigur, exista cateva varfuri in randul copiilor, care au fost inzestrați nativ sa prinda rapid informațiile și sa absoarba mult mai ușor noțiunile explicate in clasa. Insa, ce se intampla cu restul elevilor? Statisticile efectuate au demonstrat ca participarea alternativa la niște cursuri de engleza autorizate poate completa perfect golurile ramase,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

