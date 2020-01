Stiri pe aceeasi tema

- Numarul cazurilor de grija sezoniera a crescut, comparativ cu anul trecut. Pana in acest moment au fost confirmate 939 de cazuri de gripa sezoniera, in special in randul copiilor, doar in...

- Ziarul Unirea 5 cazuri de GRIPA CONFIRMATE in Alba: Doua dintre ele sunt de la la Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” 5 cazuri de GRIPA CONFIRMATE in Alba: Doua dintre ele sunt de la la Colegiul Militar ”Mihai Viteazul” Dupa ce s-au primit rezultatele celor doua probe trimise marți la Institutul ”Cantacuzino”…

- Aproape 86.000 de infectii respiratorii acute se inregistreaza la nivel national, in scadere fata de saptamana trecuta. Au fost confirmate 19 cazuri de gripa in Bucuresti si 7 judete.

- Aproape 89.000 de cazuri de infectii respiratorii se inregistreaza la nivel national, in crestere fata de saptamana trecuta. De la inceputul sezonului au fost confirmate 9 cazuri de gripa.

- Opt cazuri de gripa din acest sezon au fost confirmate in București, Dambovița și Iași, anunța Centrul National de Supraveghere si Post-ul Cazuri de gripa confirmate in Dambovița apare prima data in Gazeta Dambovitei .

- Opt cazuri de gripa din acest sezon au fost confirmate in București, Dambovița și Iași, anunța Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT).Centrul National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile anunța ca in saptamana 18 - 24 noiembrie, numarul…