- Ministerul Educației a publicat vineri, 17 septembrie, documentul care arata rata de infectare cu COVID-19 din fiecare localitate din Romania. Incidența depașește 6 la mia de locuitori in 13 localitați, ceea ce inseamna ca elevii vor face ore online saptamana viitoare. Conform documentului, 5 localitați…

- Potrivit ANSVSA, in 22 iulie erau active 170 de focare de pesta porcina africana (PPA), dintre care 2 focare in exploatatii comerciale si 2 focare in exploatatii comerciale de tip A, fiind afectate 46.203 de porcine. In perioada 2019 si pana in prezent au fost stinse 3.230 de focare de pesta porcina…

- Cod portocaliu de instabilitate atmosferica in vestul tarii Administratia Nationala de Meteorologie a emis joi o avertizare Cod portocaliu de instabilitate atmosferica deosebit de accentuata în 11 judete din vestul si nord-vestul tarii, valabila pâna vineri dimineata. Astfel,…

- Meteorologii au emis miercuri o avertizare Cod portocaliu de canicula valabila in cinci județe din vestul țarii și o avertizare Cod galben valabila in mare parte din țara. Potrivit ANM, sunt sub avertizare Cod portocaliu județele Satu Mare, Bihor, Arad, Timiș și Caraș-Severin. In aceste zone vremea…

- Meteorologii au actualizat, miercuri, avertizarile Cod portocaliu și Cod galben de ploi torențiale, vijelii și canicula. Fenomenele extreme vor afecta toata țara. 26 de județe sunt afectate de furtuni, iar 6 de caldura excesiva, scrie Digi24 . De miercuri, de la ora 11.00, pana joi, la 12.00, va fi…

- Delgaz Grid a scos la licitație un contract de lucrari de peste 365 de milioane in mai multe județe, intre care și Hunedoara. Contractul prevede proiectarea si executia racordurilor de gaze naturale pe raza de activitate a Delgaz Grid S.A. lucrari de constructii de conducte de alimentare cu gaz…