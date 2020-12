Direcția Agricola Bacau va organiza cursuri de formare profesionala pentru bacauanii care vor sa devina specialiști in domeniu. Din cauza restricțiilor impuse de pandemia de COVID-19, in acest an, nu s-au putut derula astfel de instruiri. De altfel, cele mai recente cursuri au fost in … 2019, cand 10 bacauani s-au putut specializa in meseria […] Articolul Cursuri pentru bacauanii care vor sa devina agricultori apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .