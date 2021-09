Stiri pe aceeasi tema

- O gradinita a fost inchisa iar alte 19 grupe din invatamantul prescolar si primar si 51 de clase din invatamantul gimnazial, liceal si profesional din judetul Iasi si-au suspendat cursurile fata in fata si au trecut la predarea online, dupa ce mai multi copii, elevi si cadre didactice si nedidactice…

- Aproape 100 de elevi au fost confirmati cu covid si 34 de cadre didactice, didactice auxiliare si nedidactice. Pe categorii de varsta se inregistreza urmatoarea situatie: Numar anteprescolari/ prescolari confirmati COVID-19 - 4 anteprescolari - 2 prescolari - 2 Numar elevi confirmati COVID-19 – 90 clase…

- Alte 16 clase și grupe de gradinița din invațamantul preuniversitar din județ trec la cursuri online dupa ce au fost depistați cu covid 16 elevi și 9 cadre didactice. Cei 16 elevi sunt: un preșcolar de la gradinița ”1-2-3” Suceava, 3 elevi de la invațamantul primar: Școala Gimnaziala ”Iraclie Porumbescu”…

- IȘJ Alba: 21 de clase din 13 unitați de invațamant, trecute in sistem online. Cați elevi și profesori sunt infectați La inceputul celei de-a doua saptamani de școala, in județul Alba sunt 21 de clase din 13 unitați de invațamant, ai caror elevi fac școala online dupa ce au fost depistate cazuri COVID.…

- Un numar de 14 clase de la mai multe școli, licee și gradinițe din județ care insumeaza 395 de elevi trec la invațamintul online dupa depistarea unui numar de 13 cazuri de covid la elevi și trei la profesori. Elevii infectați provin de la : Gradinița cu Program Prelungit Stroiești (1), Școala Gimnaziala…

- Scoala a inceput prost in Prahova. Mai multi elevi au fost testati pozitiv cu Sars-Cov2. Dintre cei 13 elevi, unul este din invatamant primar, trei sunt de gimnaziu si ceilalti noua sunt de liceu In acest moment, 10 clase efectueaza cursuri online. In total, in Prahova, in 16 unitati…

- Doar trei zile au trecut de la inceperea noului an școlar și in Baia Mare patru clase au trecut deja la cursuri online, dupa ce mai mulți elevi au fost depistați pozitiv la infectarea cu noul tip de coronavirus. Conform datelor oficiale centralizate pana miercuri dimineața, este vorba despre 15 elevi…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a adoptat astazi, 2 septembrie 2021, Hotararea numarul 65 pentru abilitarea Ministerului Educației și Ministerului Sanatații in vederea emiterii unui Ordinului comun prin care sa fie stabilite masurile de organizare a activitații in cadrul unitaților/instituțiilor…