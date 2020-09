Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Sectorului 4 a anuntat, miercuri seara, ca un elev de clasa a XII-a de la Colegiul National “Gheorghe Sincai” a fost confirmat cu noul coronavirus, iar cursurile clasei respective s-au mutat in online.

- Cursurile fața in fața au fost suspendate pentru elevii unei clase de la Colegiului Național „Gheorghe Șincai” din București, dupa ce unul dintre elevi a fost testat pozitiv pentru SARS-COV...

- Primaria Sectorului 4, impreuna cu Inspectoratul Școlar al Municipiului București și Direcția de Sanatate Publica București, au dispus, in aceasta dupa-amiaza, mutarea in sistem online a activitaților de invațare in cazul elevilor unei clase a XII-a dintre cele ale Colegiului Național “Gheorghe Șincai”,…

- A sunat primul clopotel, iar elevii revin la cursuri pentru anul scolar 2020 - 2021. O echipa Romania TV a mers intr-o scoala din Bucuresti pentru a vedea cum se desfasoara cursurile in scenariul galben. La ora 9 jumatate dintre elevii clasei I erau deja in banci, in sala de curs, alaturi…

- Cu doar trei zile inainte de inceperea anului scolar, elevii nu vor putea intra in 24 de scoli din Bucuresti. In cinci dintre ele s-au descoperit cel putin 3 cazuri de infectare cu noul coronavirus ale personalului, iar 19 dintre ele nu sunt pregatite pentru reluarea cursurilor in

- Comitetul Municipal pentru Situații de Urgența a decis in urma ședinței de la la Prefectura Capitalei ca 18 unitați de invațamant din București sa ramana inchise și sa-și desfașoare cursurile exclusiv online. Conform Digi24 , 18 școli ar urma sa se deschida conform scenariului roșu, iar alte 595 de…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis de institutia de invatamant, primul cadru didactic a fost confirmat cu coronavirus pe 31 august. "Avenor College și-a deschis porțile pentru elevi pe 1 septembrie, cand la școala s-a organizat in aer liber, Ceremonia de Deschidere, pe fiecare an de…

- Edilul in funcție al sectorului 3 și candidat din partea noului partid București 2020 la Primaria Sectorului 3, Robert Negoița, anunța, cu doar o zi inaintea inceperii oficiale a campaniei electorale pentru al...