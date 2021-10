Stiri pe aceeasi tema

- Avand in vedere mandatarea Biroului Executiv al Consiliului de Administrație al Universitații „Alexandru Ioan Cuza” din Iași prin hotarare de Senat pentru a decide modul de desfașurare a activitaților didactice in funcție de evoluția pandemica precum și instrucțiunea Ministerului Educației nr. 15287…

- Comunicat de presa ‘Avand in vedere mandatarea Biroului Executiv al Consiliului de Administratie al Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi prin hotarare de Senat pentru a decide modul de desfasurare a activitatilor didactice in functie de evolutia pandemica precum si instructiunea Ministerului…

- Intr-o intervenție la TVR1, Sorin Campeanu, ministrul educației, a explicat ca rata ridicata a incidenției cazurilor de Covid și decesele cadrelor didactice au avut un impact major asupra deciziilor unor scoli care au cerut trecerea la invatamantul online, scrie agenția News.ro . „In judetul Olt, spre…

- Școala Naționala de Studii Politice și Administrative a anunțat cu scurt timp in urma ca anul universitar 2021-2022 se va desfașura in continuare in sistem online. „De la inceputul pandemiei de COVID-19, sanatatea studenților, a profesorilor și a personalului administrativ din cadrul Școlii Naționale…

- Studenții Universitații Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) se vor putea intoarce fizic la cursuri incepand din luna octombrie, in anul universitar 2021-2022, in anumite condiții legate de vaccinare și de evoluția contextului pandemiei de COVID-19. Decizia a fost adoptata joi, 29 iulie 2021, de Senatul…

- Universitatea Babes-Bolyai din Cluj-Napoca (UBB) a hotarat joi, 29 iulie, ca din octombrie, cand incepe noul an universitar, doar studenții vaccinați anti-COVID, trecuți recent prin boala sau care prezinta teste negative vor putea participa fizic la cursuri. Cei neimunizați pot participa online, se…

- UBB va deschide salile de cursuri din luna octombrie, in anul universitar 2021-2022, in anumite condiții legate de vaccinare și de evoluția contextului pandemiei de COVID-19.Decizia a fost adoptata joi, 29 iulie 2021, de Senatul UBB, la propunerea Consiliului de Administrație al Universitații, propunere…

