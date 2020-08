Stiri pe aceeasi tema

- Grupul Banca Comerciala Româna a acordat o finanțare de 340.000 de lei programului lansat de Școala informala de IT, ce vine în ajutorul persoanelor care și-au pierdut locul de munca sau au ramas în șomaj tehnic, pe fondul crizei generate de pandemia de COVID-19, au anunțat joi reprezentanții…

- Grupul Banca Comerciala Romana, prin BCR, BCR Social Finance si Fundatia Erste, a acordat o finantare de 340.000 de lei programului lansat de Scoala informala de IT, ce vine in ajutorul persoanelor care si-au pierdut locul de munca sau au ramas in somaj tehnic, pe fondul crizei generate de pandemia…

- SC Electroceramica SA angajeaza: responsabil calitate proces de productie – cunostinte avansate de limba engleza/italiana, scoala cu profil tehnic mecanic – cunostinte de mecanica/hidraulica, experienta in lucrari de mentenanta, scoala

- Google a facut recent un anunt care ar putea schimba viitorul muncii si al educatiei: lanseaza o serie de cursuri profesionale care ii invata pe candidati cum sa performeze la locuri de munca foarte solicitante, potrivit inc.com. Aceste cursuri, care poarta denumirea de Google Career Certificates, ii…

- Structurile teritoriale ale Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii locali au executat in sistem integrat 83 de misiuni, pe raza județului, in ultimele 24 de ore. Au fost angrenate 124 de efective pentru menținerea ordinii și siguranței publice, pentru verificarea respectarii masurilor de protecție…

- Ne aplecam atenția asupra lui Emil Radu Moldovan, șeful Consiliului Județean Bistrița Nasaud Sursa articolului: 100% TU DECIZI! Radu Moldovan, chelnerul ajuns șef de județ. Cursuri la școala vieții și Academia SRI Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Lucratorii de la abatorul german din Guetersloh, unde s-a descoperit un focar major de coronavirus, vor trebui sa ramana in carantina pana pe data de 17 iulie, au anuntat miercuri autoritatile locale, in timp ce cancelarul Angela Merkel a confirmat eliminarea contractelor de munca temporare in acest…

- Locuiesti in Municipiul Baia Mare, in unul din cartierele Traian, Republicii, Garii sau Depozitelor și ești in cautarea unui loc de munca? Inscrie-te in proiectul InSoMed – „Incubatorul socio-medical, instrument de inovare sociala”, finanțat prin POCU 2014-2020, pentru a beneficia de servicii integrate…