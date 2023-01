Cursuri IT online pentru mici și mari! Cum poți învăța programare de la 0, indiferent de vârstă? Programarea nu mai este un domeniu specific varstei adulte, ci a inceput sa fie accesibila și copiilor, inca de la cele mai fragede varste. Scrierea de cod este o provocare pentru minte, indiferent de varsta. A scrie cod este un exercițiu ce dezvolta nu doar aplicații web, ci și mintea celui care o face. Din acest motiv, a invața sa scrie cod poate fi un proces ce poate influența in mod vital dezvoltarea inteligenței psihice, dar și emoționale a unui copil. Oferta de cursuri IT online este extrem de vasta, insa alegerea unui mentorat IT iți ofera un cadru mult mai prietenos și degajat, in care… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

