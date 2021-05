Cursuri în aer liber, la o școală dintr-o localitate din Cluj

O doamna profesor de la școala generala Viișoara, din județul Cluj, a ajutat cu începutul unui proiect numit #Școaladincurteașcolii prin care, cu sprijinul financiar al unei companii de software, s-au amenajat doua spații de învațare în aer liber.

În tot mai multe școli din România se adopta metode de învațare mai interactive sau predarea cursurilor în aer liber, fiind dovedit faptul ca elevii raspund diferit, mult mai bine, unui asemenea tip de învațare. Beneficii ale cursurilor… Citeste articolul mai departe pe monitorulcj.ro…

Sursa articol si foto: monitorulcj.ro ale

