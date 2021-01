Stiri pe aceeasi tema

- Studenții Universitații Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI) vor reveni incepand cu luna februarie in numar mai mare in campus pentru inceperea celui de-al doilea semestru. Conform sistemului hibrid aprobat in luna septembrie 2020 de Senatul TUIASI, studenții din anul al II-lea de la licența…

- Premierul desemnat Florin Citu a depus, miercuri, la Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului programul de guvernare si lista ministrilor cabinetului sau. Programului de guvernare prevede investitii in sport de trei miliarde euro, pana in 2024.

- Republica Moldova și Romania au lansat un proiect comun de utilizare eficienta a biomasei vegetale – „Imbunatațirea calitații biocombustibililor solizi produși din materii prime colectate de pe ambele maluri a raului Prut”. Acesta va fi realizat in cadrul Programului Operațional Comun Romania – Republica…

- Peste 27.400 de elevi din 605 scoli din toata tara urmeaza cursuri de educatie financiara in anul scolar 2020-2021, in cadrul programului derulat de Raiffeisen Bank si Junior Achievement Romania, au anuntat miercuri, organizatorii, portivit agerpres.ro. De-a lungul celor zece ani ai programului de educatie…

- Senatul universitar din cadrul UPG Ploiești a actualizat masurile adoptate in contextul pandemiei, pentru prevenirea imbolnavirilor in randul studenților și al cadrelor didactice. Printr-o hotarare adoptata zilele trecute, forul a decis ca, "in perioada cuprinsa intre 02 și 20 decembrie 2020,…

- Cu 10 zile inaintea alegerilor parlamentare, partidele pe care se bazeaza PNL in vederea formarii viitorului guvern pun condiții din ce in ce mai dure pentru o alianța solida, așa cum iși dorește Klaus Iohannis. In aceste zile, atit USR, cit și PMP precizeaza ca nu vor intra la guvernare in orice condiții.…

- Pasii pentru cresterea vizibilitatii studiilor doctorale au fost realizati de catre conducerea Consiliului Studiilor Universitare de Doctorat de la Politehnica ieseana incepand cu 1 octombrie, reusind sa introduca certificatul de Doctorat European. Totodata, demersul a oferit si oportunitati de colaborare…

- Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi" a fost cooptata intr-un proiect de cercetare pentru dezvoltarea de tehnologii utilizate de armata Statelor Unite ale Americii, in cadrul proiectului urmand sa colaboreze cu Northeastern University din Boston, iar din consortiul format vor face parte si MIT, University…