- Grupul de Comunicare Strategica a anunțat ca pana astazi, 4.748 de persoane diagnosticate cu infecție cu COVID-19 au decedat. In intervalul 27.09.2020 (10:00) – 28.09.2020 (10:00) au fost inregistrate 30 de decese (15 barbați și 15 femei), ale unor pacienți infectați cu noul coronavirus, internați in…

- Primele estimari ale rezultatelor de la alegerile locale din 2020, conform sondajului CURS-Avangarde arata ca Nicușor Dan a caștigat in fața Gabrielei Firea. Realizat in parteneriat de Centrul de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) si Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde exit-poll-ul arata…

- Alegeri locale 2020, rezultate sodaj exit poll Biroul Electoral Central a acreditat 3 institute care vor putea face sondaje de opinie la scrtutinul din 27 septembrie. Astfel, Centrul de Sociologie Urbana si Regionala – CURS, Grupul de Studii Socio-Comportamentale Avangarde si Fundatia “Biroul de Cercetari…

- ​​Dinamo a avut nevoie de patru etape pentru a obține prima sa victorie în acest sezon. "Câinii" s-au impus, scor 3-1, pe terenul celor de la Gaz Metan Mediaș, dupa o repriza secunda în care jucatorii transferați și-au demonstrat valoarea.Gonzalez '48, Sorescu…

- Oficiul National pentru Achizitii Centralizate (ONAC) a reluat procedura privind achizitionarea de dispozivite conectate la internet pentru școli. Contractul vizeaza cumpararea, prin negociere directa, a peste 167.000 de dispozitive, iar ofertele se depun pana vineri, la ora 12.00. ONAC aurmarește achizitionarea…

- Cele mai multe noi cazuri de coronavirus au fost raportate, miercuri, in județul Prahova. Este inca o zi in care in toate județele din Romania s-au inregistrat cazuri noi de COVID-19.In ultimele 24 de ore, in județul Prahova au fost confirmate cele mai multe cazuri noi de COVID-19 din țara: 101. Potrivit…

- Bucharest City (5,328) and the counties of Suceava (4,421) and Brasov (2,811) counties have the highest SARS-CoV-2 case counts in Romania, the Strategic Communication Group (GCS), the official novel coronavirus communication task force, informed on Monday.The breakdown of cases by counties:…

- Pana astazi, 20 iulie, pe teritoriul Romaniei, au fost confirmate 38.139 de cazuri de persoane infectate cu noul coronavirus (COVID – 19). Dintre persoanele confirmate pozitiv, 25.213 au fost externate, dintre care 22.747 de pacienți vindecați și 2.466 de pacienți asimptomatici, externați la 10 zile…