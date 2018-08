Stiri pe aceeasi tema

- PROMEX SA, membra a Grupului UZINSIDER, societate specializata in proiectarea, producerea si comercializarea utilajelor pentru constructii, angajeaza PERSOANE pentru CALIFICARE IN MESERIA DE STRUNGAR LA MAȘINI CU COMANDA NUMERICA PRIN UCENICIE LA... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Caravana SMURD „Fii pregatit”, prin care specialisti fac cursuri gratuite de prim ajutor, a ajuns in acest sfarsit de saptamana in judetul Vaslui. Dupa ce ieri, locuitorii din orasul Vaslui au avut ocazia sa invete cum sa actioneze in caz de urgenta, astazi caravana merge la Husi. Cursurile includ sfaturi…

- Politistii de combatere a criminalitatii organizate Brasov, in cooperare cu autoritatile germane, cu sprijinul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane, au destructurat un grup infractional organizat, specializat in trafic de persoane, care ar fi cauzat un prejudiciu de 600.000 de euro statului…

- Politia Romana si DIICOT au facut, in ultimele dou saptamani, au efectuat 161 de perchezitii pentru destructurarea unor grupari de criminalitate organizata. Peste 230 de persoane sunt cercetate pentru comiterea de infractiuni din sfera criminalitatii organizate, fiind confiscate droguri, bani si…

- Cursa Huși-Iași (anii 1935-1940) De foarte mare interes va fi fost secțiunea dedicata prețurilor și sunt convins ca multe familii incepusera sa-și faca planuri financiare și multe calcule. Noroc ca in acei ani nu era absolut deloc o problema sa ai un loc de munca stabil. La Barlad, prețurile variau…

- Cursuri de antreprenoriat organizate de Univ. "Ștefan cel Mare" din Suceava La Suceava, cei care vor sa-si deschida o afacere în zona se pot înscrie la cursurile de antreprenoriat organizate de Universitatea "Stefan cel Mare" din oras. Potrivit corespondentei noastre…

- Cursuri de reconversie profesionala la Vaslui Foto: Arhiva. Aproape 28.000 de locuri de munca sunt disponibile în întreaga tara, cele mai multe pentru muncitorii necalificati. La Vaslui cei care nu au un loc de munca pot participa gratuit la cursuri de reconversie profesionala.…

- Te gandesti sa incepi o afacere? Inscrie-te acum la cursurile gratuite de antreprenoriat! CCIA Timiș invita pe cei ce doresc propria afacere sa se inscrie in grupul ținta. Pana in prezent, au fost derulate 4 sesiuni de inscrieri la modulele gratuite de training de competențe antreprenoriale. Cursurile…