Programul Critbiz ofera cursuri gratuite de antreprenoriat pentru 400 de participanți și finanțare nerambursabila de pana la 40.000 Euro pentru cele mai bune 48 de planuri de afaceri. Programul se adreseaza persoanelor cu varsta intre 18 și 64 de ani din regiunea Nord-Vest (județele Bihor, Bistrița-Nasaud, Cluj, Maramureș, Salaj și Satu Mare) și care vor sa inființeze o afacere noua in regiune in domeniul industriilor creative sau IT in mediul urban.