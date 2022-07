Stiri pe aceeasi tema

- La scurt timp dupa ce a fost anunțat in mod oficial de catre judecatori faptul ca a caștigat procesul impotriva fostei sale soții, Amber Heard, Johnny Depp a publicat pe Facebook și Instagram o scrisoare neașteptata, ce i-a emoționat pe fani.

- Johnny Depp a caștigat procesul cu fosta lui soție, Amber Heard. Jurații au dat un verdict in favoarea actorului și au impus ca fosta lui partenera sa ii plateasca daune in valoare de cateva milioane de dolari.

- In exclusivitate pentru Antena Stars, Gigi Becali a facut primele declarații, dupa ce a caștigat procesul cu Poliția Romana. Ce a marutirist latifundiarul despre victorie, dar și ce ar fi facut in cazul in care ramanea fara permis de conducere.

- Cu pași siguri, Ciuca pare sa inceapa procesul de militarizare a Romaniei. Lucru care nu reprezinta cu siguranța soluția la crizele care amenința țara. La Ploiesti se vor fabrica rachete interceptoare de ultima generatie, SkyCeptor poate dobori rachete balistice si de croaziera. Scopul ar fi nu doar…

- Proiectul de lege pentru introducerea disciplinei despre Revolutia din 1989 a fost adoptata cu vot final in Camera Deputatilor, miercuri. Propunerea legislativa prevede introducerea in curricula scolara de liceu a cursului «Istoria Revolutiei din 1989 si a schimbarii de regim din Romania». ”Dupa mai…

- Dupa ce au prezentat zilele trecute noile autobuze hybrid, autoritațile din orașul Tauții Magherauș ii invita acum pe cetațeni sa vina cu propuneri la stabilirea programului pe zile de lucru și de sfarșit de saptamana pentru toate rutele deservite de S.C. Urbis S.A. ”Pentru ca niciodata o bucurie nu…

- Procesul a pornit dupa ce instituția a fost obligata sa plateasca 15 milioane de lei dupa ce a achiziționat mai multe troleibuze. S-a conformat, a platit suma și iata ca a avut caștig de cauza, fiind, practic, prima primarie din Romania care castiga un proces cu ANAF. „Suntem prima primarie din Romana…

- Povestea mecanicului de tren care fusese amendat in Japonia din cauza ca a intarziat 1 minut si-a dat angajatorul in judecata. Operatorul feroviar JR West l-a amendat pe angajat pentru ca a provocat o intarziere a operațiunilor de 1 minut, intrucat a confundat trenul pe care trebuia sa-l preia. Compania…