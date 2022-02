Stiri pe aceeasi tema

- UMF “Iuliu Hațieganu” organizeaza cursuri de pregatire și examen de simulare a admiterii Universitatea de Medicina si Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca organizeaza și in acest an cursuri de pregatire

- Universitatea de Medicina si Farmacie “Iuliu Hatieganu” din Cluj-Napoca a anuntat ca absolventii sai au obtinut cele mai bune rezultate la concursul national de rezidentiat, pe locul doi clasandu-se Universitatea de Medicina si Farmacie “Carol Davila” din Bucuresti.

In urma analizarii datelor privind rezultatele obținute de candidații la examenul național de intrare in rezidențiat din 21 noiembrie 2021, Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu" din...

- Universitatea de Medicina și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca sarbatorește, zilele acestea, 102 ani de invațamant medical in limba romana. In cadrul manifestarilor prilejuite de Zilele UMF „Iuliu Hațieganu” 2021, joi, 9 decembrie, a avut loc Gala Premiilor Universitații, in cadrul careia au fost…

