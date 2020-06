Cursul valutar BNM pentru 30 iunie

#ConstantaEsteBine: Filtrarea interioara

Intr o discutie cu o pacienta, a venit vorba despre problemele de "absorbtie" ale intestinului copilului. Acest copil mananca foarte mult si este foarte slab.Si pentru ca m am confruntat personal ani de zile cu malabsorbtia, am studiat problema "filtrului" intestinal, nu doar in legatura cu alimentele, ci in legatura cu… [citeste mai departe]