- Leul incheie saptamana pe un trend de depreciere in raport cu moneda unica europeana, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, un curs de 4,6303 lei, in crestere cu 0,07 bani (+0,02%) fata de cotatia anterioara, cand un euro valora 4,6296 lei. De asemenea, moneda naţională…

- CURSUL VALUTAR Moneda nationala s-a apreciat, vineri, in fata euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6348 lei/euro, in scadere cu 0,49 bani (-0,11%) comparativ cu valoarea anuntata in sedinta anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6397 lei. Totodata, leul…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6618 lei pentru un euro, in scadere cu 0,12 bani (-0,03%) fata de cel din sedinta anterioara, de 4,6630 lei. În acelaşi timp, leul s-a depreciat în raport cu dolarul american, cursul anunţat fiind de 3,8861 lei/dolar,…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, joi, un curs de 4,6490 lei pentru un euro, in crestere cu 0,16 bani (0,03%) fata de cotatia din sedinta anterioara, cand moneda unica valora 4,6474 lei.

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,6563 lei pentru un euro, in scadere cu 0,43 bani (-0,09%) fata de anuntul din sedinta anterioara, cand moneda unica valora 4,6606 lei. În acelaşi timp, leul s-a depreciat în raport cu dolarul american, cursul anunţat…

- CURS VALUTAR BNR 10 APRILIE 2018. Euro ramane la 4,66 lei, aproape de cursul anuntat pe 5 aprilie de BNR. Moneda europeana a stat timp de zece sedinte consecutive peste pragul de 4,66 lei (12 martie 2018 - 26 martie 2018). Euro a atins maximul istoric in fata leului atins pe 23 ianuarie: 4,6679 lei/euro.…

- Moneda nationala s-a apreciat, luni, in fata euro, iar Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat un curs de 4,6548 lei/euro, in scadere cu 0,28 bani (-0,06%) comparativ cu valoarea anuntata in sedinta anterioara, cand un euro a fost cotat la 4,6576 lei. Totodată, leul s-a apreciat şi în…

- Banca Nationala a Romaniei (BNR) a afisat, luni, un curs de 4,6650 lei pentru un euro, in crestere cu 0,04 bani (+0,01%) fata de cotatia anterioara, cand moneda unica europeana valora 4,6646 de lei. Minimul istoric înregistrat de leu în raport cu moneda unică a fost pe 23 ianuarie,…