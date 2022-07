Cursul de schimb leu/euro s-a mentinut relativ stabil si in lunile mai si iunie, insa riscurile la adresa acestuia ar putea sa se reamplifice in conditiile unui dezechilibru extern in accentuare si ale incertitudinii asociate consolidarii bugetare, dar si in perspectiva politicilor monetare ale Fed si BCE, potrivit minutei sedintei de politica monetara a Consiliului de Administratie al Bancii Nationale a Romaniei din 6 iulie 2022. Cursul de schimb leu/euro s-a mentinut relativ stabil si in lunile mai si iunie, comportament cu implicatii favorabile asupra inflatiei si increderii in moneda nationala.…