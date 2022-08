Cursul euro a stagnat la valorile din martie 2021 Cererea mai mare de lei a asigurat monedei naționale o noua ședința in care cursul celei unice a atins un nou minim, ceea ce a facut ca transferurile sa se realizeze in culoarul 4,869 – 4,872 lei, dupa ce in cursul dimineții, inainte de deschiderea pieței locale cotațiile au coborat pana la 4,848 lei. Media a scazut la inceput de saptamana de la 4,8734 la 4,8707 lei, o valoare mai mica de 4... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Redeschiderea pieței valutare dupa mini-vacanța prilejuita de sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului, a adus aprecierea monedei naționale fața de cea unica la un minim care a mai fost atins in martie 2020 și o scadere a indicilor ROBOR la minimul ultimelor doua saptamani. Aprecierea era anticipata, dupa…

- Creșterea rapida a prețurilor este combatuta de BNR prin majorarea dobanzilor dar și prin stabilitatea leului care a ramas o „ancora antiinflaționista” Cursul euro a crescut joi de la 4,9252 lei, minimul ultimului an, la 4,9263 lei iar transferurile se efectuau in culoarul 4,924 – 4,928 lei, valori…

- Etapa a II-a de admitere la liceu 2022. Cererile se depun in perioada 1-3 august. Care sunt documentele necesare? In judetul Iasi au ramas disponibile 140 de locuri in liceele cu profil teoretic si tehnologic, 58 de locuri spciale pentru rromi si 24 de locuri in liceele vocationale Anul acesta Inspectoratul…

- Meteorologii au anunțat ca in luna august vremea va fi calda in majoritatea regiunilor țarii, cu temperaturi peste mediile normale ale perioadei. In ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi in cantitați mici, precizeaza specialiștii. 1-8 august Valorile termice vor fi ușor mai ridicate decat…

- Media euro a scazut la inceputul acestei saptamani la 4,9310 lei, un nou minim al ultimelor 11 luni. Cotațiile au scazut in cursul nopții pe piețele asiatice la 4,918 lei/euro, iar tranzacțiile locale se realizau in culoarul 4,929 – 4,935 lei. Evoluția actuala a leului a fost susținuta de creșterea…

- Vremea va fi mai calda decat normalul perioadei, iar cantitațile de precipitații vor fi deficitare, se arata in prognoza pe patru saptamani publicata vineri de Administrația Naționala de Meteorologie. Saptamana 25.07.2022 – 01.08.2022 Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru…

- EHF (Federația Europeana de Handbal) a anunțat luni la pranz ca, in afara de Dinamo (campioana de la masculin) și Rapid (campioana de la feminin), din Romania a mai fost acceptata in Liga Campionilor echipa de fete de la CSM București, in timp ce baieților de la Minaur Baia Mare le-a fost refuzata…

- Valorile termice se vor situa in jurul celor normale perioadei The post Vremea 14 iunie – Se racește in toata țara și sunt așteptate furtuni puternice appeared first on Realitatea de Mureș. Sursa articolului: Vremea 14 iunie – Se racește in toata țara și sunt așteptate furtuni puternice Credit autor:…