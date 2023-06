Cursul euro a revenit sub pragul de 4,96 lei Jumatatea acestei saptamani a readus cursul euro sub pragul de 4,96 lei, dar, ca in alte ședințe din ultima vreme, in piața au aparut ordine de vanzare de valuta inainte de stabilirea cursului euro. Inainte de deschiderea pieței valutare cotația euro se situa la 4,954 lei. Tranzacțiile locale se realizau in culoarul 4,955 – 4,963 lei, iar cursul monedei unice a coborat de la 4,9609 la 4,9559 lei. Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

