Cursul euro a revenit sub 4,9 lei Menținerea pe plan internațional al unui nivel redus a aversiunii fața de risc și creșterea ofertei de valuta din piața locala, probabil vanzari facute de Finanțe, care beneficiaza de o prima tranșa a acordului PNRR, au permis leului sa se aprecieze fața de euro, dolar, care a pierdut peste 2%, și francul elvețian, care a scazut cu circa 1%. Cursul monedei unice a coborat de la 4,9038 la 4... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Nicolae Ciuca a afirmat, intrebat in legatura cu amendamentul depus de senatorii din coalitia de guvernare privind majorarea cu 50% a taxelor si impozitelor locale, ca decizia a fost luata in coalitie, mentionand ca varianta privind stabilirea acestor impozite dupa grilele notariale a fost…

- Dupa ce cursul euro a atins luni un minim al ultimilor doi ani și jumatate de 4,8215 lei, iar cotațiile au alunecat la 4,8020 lei, tendința s-a inversat, pe fondul majorarii cererii de valuta. Media monedei unice a crescut joi de la 4,8580 la 4,8707 lei, intr-o ședința in care cotațiile au urcat de…

- Leul a profitat marți de scaderea aversiunii fața de risc și de menținerea unei oferte generoase de euro in piața valutara, iar media monedei unice a pierdut aproape 7 bani comparativ cu sfarșitul lunii trecute. Cursul monedei unice a scazut de la 4,8707 la 4,8652 lei, o valoare mai mica de 4,8649 lei…

- Creșterea apetitului pentru risc, stimulat de masurile luate de Beijing pentru a impulsiona economia chineza, a menținut tendința de apreciere a leului, care s-a aliniat la evoluțiile celorlalte monede din regiune. Ultima ședința in care media euro s-a aflat peste pragul de 4,9 lei afost cea din 11…

- Decizia Ucrainei de a opri fluxurile de petrol rusești catre Ungaria, Cehia și Slovacia, dar și pozițiile de protecție luate de investitori inainte de anunțarea inflației din Statele Unite au creat presiune pe monedele din regiune, inclusiv asupra leului. Dupa scaderea de marți la 4,9050 lei, minim…

- In ciuda tensiunilor care afecteaza relațiile dintre Statele Unite și China, dupa ce Nancy Pelosi, președinta Camerei Reprezentanților a Congresului SUA, a anunțat ca ar putea vizita Taiwanul, monedele din regiune au avut o evoluție apreciativa. Cursul euro a scazut de la 4,9287 la 4,9262 lei, minim…

- Eugen Teodorovici, fost ministru social-democrat de Finanțe, a afirmat, in ceea ce privește modificarile aduse de actuala guvernare in Codul Fiscal, ca ”nu ințelege nici raționamentul economic, adica nu au niciun argument economic, și nici macar politic”, scrie dcnews.ro. „Nu-ți aduce niciun vot, nici…

