Stiri pe aceeasi tema

- Fostul cancelar german Angela Merkel a fost victima unui furt in timp ce se afla la cumparaturi. Infractorul a reusit sa-i fure portofelul, desi Merkel ar fi avut cu ea membri ai serviciului german de paza si protectie, anunța Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- La data de 23 februarie 2022, politistii Secției 2 Politie Rurala Vințu de Jos au identificat doi tineri, de 16 și 22 de ani și o femeie, de 33 de ani, toți din comuna Șibot, ca persoane banuite de savarsirea unor furturi. In sarcina acestora, s-a retinut faptul ca, in perioada ianuarie – februarie…

- ITM Arges revine cu urmatoarele informatii referitoare la cerintele minime ce trebuie respectate in materia echipamentului individual de protectie utilizat de lucratori la locul de munca. Astfel, se face precizarea ca patronii firmelor din Argeș sunt obligați sa ofere echipament individual de munca…

- Premierul Nicolae Ciuca a reacționat, miercuri, dupa decizia Curții Constituționale a Romanii privind portul maștii de protecție in spațiile publice. Mai clar, ieri, CCR a declarat neconstituționala OUG din 2020 privind obligativitatea maștii de protecție in spațiile publice. „Deciziile CCR se vor executa.…

- Masca de protecție in aer liber, NECONSTITUȚIONALA: Amenzile date din octombrie 2020 ar putea fi anulate in urma unei decizii a CCR Masca de protecție in aer liber, NECONSTITUȚIONALA: Amenzile date din octombrie 2020 ar putea fi anulate in urma unei decizii a CCR In cursul zilei de marți, 15 februarie,…

- Unde ne adapostim in caz de atac! Buncarele de protecție civila ar putea primi doar 60.000 de argeșeni. Amenințarea uni razboi in apropierea Romaniei a adus din nou in atenție problema adaposturilor antiaeriene și posibilitatea cetațenilor de a le folosi in caz de pericol. Teoretic, oriunde vedeți,…

- Aproape 60 de adaposturi de protecție civila figureaza doar in Bistrița. Alte 8 in celelalte orașe din județ. Potrivit legislației, acestea pot fi utilizate cu alte destinații, insa trebuie sa fie eliberate in situațiile de urgența in maxim 24 de ore, altfel…ne adapostim printre muraturi, biciclete…

- In municipiul Dej sunt cinci adaposturi de protecție civila, care se presupune ca pot fi folosite in caz de atac aerian, chimic sau de razboi. La solicitarea Fanatik, Inspectoratul General pentru Situații de Urgența (IGSU) a publicat lista adaposturilor de protecție civila din intreaga țara. Din pacate,…