Cursele ilegale de maşini care ne trezesc noaptea. Copoul, ţinta favorită Jurnalistii "Ziarului de Iasi" au mers in doua seri special in Copou, la locul in care se aduna tinerii teribilisti ce fac curse cu masini scumpe. De la Fundatie si pana la rondul din Agronomie, ambele sensuri ale strazii sunt aglomerate, ca pe timpul zilei. Cei mai multi, ii si vezi, sunt tineri care se plimba cu masinile pur si simplu, fara o treaba. Cititi si: O soferita "orbita" de lumina de pe o casa acoperita cu tabla a intrat c (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cursele ilegale de mașini de pe Bulevardul Independenței din Ploiești ii exaspereaza pe locuitorii din zona, care de ani buni fac demersuri pe langa instituțiile statului sa ia masuri. Cu ce rezultate? In aceasta noapte am primit de la un cititor, pe adresa Gazetei de Prahova, un apel disperat, acesta…

- A doua saptamana de violente intre Israel si Fasia Gaza a inceput cu bombardamente masive. Noaptea trecuta, armata israeliana a lansat peste o suta de proiectile. Jurnalistii spun ca acesta a fost cel mai mare atac al Tel Avivului de cand a escaladat conflictul.

- Psihologul Cristian Petrescu, in varsta de 50 de ani, a fost gasit spanzurat, marți dupa-amiaza, in cabinetul sau din orașul Iași. Incidentul a avut loc intr-un centru care face parte din Institutul de Psihiatrie „Socola”. Conform datelor oferite de Ziarul de Iași, barbatul a fost gasit spanzurat in…

- Un apel la 112 anunța ca o tanara a fost gasita fara suflare in camera sa. La fața locului s-a deplasat un echipaj al poliției. Studenta in varsta de 23 de ani era din Botoșani.Parinții fetei au intrat in panica, atunci cand fiica lor nu a raspuns la telefon.Poliția cerceteaza acum cazul. Deocamdata,…

- O moldoveanca de 44 de ani, stabilita acum in orașul Napoli, are șanse mari sa ajunga dupa gratii dupa ce și-a abandonat copiii, micuții fiind lasați in grija fostului soț in Romania. Inițial femeia a fost condamnata de judecatorii de la Tribunalul din Harlau (județul Iași) la zile-amenda, dupa care…

- Exista un cartier aproape ideal in Romania. Armonios, așezat, molcom, viu, tanar, cu toate straturile istorice ale dezvoltarii dinspre targ, cu margini de mahalale de urban-ruralizat de mulți ani, cu bucați de oraș modern, cu toata istoria și cultura Romaniei moderne, cu universitați și licee, parcuri…

- Studenții de la Universitatea de Științe Agricole și Medicina Veterinara ”Ion Ionescu de la Brad” (USAMV) au parte de experiențe unice datorita vizitelor tematice din timpul studiilor. Cea mai recenta ieșire a studenților din anul I, linia de studiu cu predare in limba engleza, de la Facultatea de Medicina…

- Prin urmare, accesul calatorilor si insotitorilor in incinta garii putea fi facut doar cu taxiul sau, daca puteau sa care bagajele cateva sute de metri, cu mijloacele de transport in comun care au statii in intersectia din fata Garii Mari. De aici si nemultumirile care au ajuns inclusiv la redactia…