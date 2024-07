Stiri pe aceeasi tema

- In comuna Limanu va fi infintat un centru de colectare prin aport voluntar. Proiectul este finantat prin Planul National de Redresare si Rezilienta. Durata de executie a lucrarilor este de 4 luni de la data emiterii ordinului de incepere, respectiv de la predarea amplasamentului.Primaria Limanu, judetul…

- VIDEO | Gest de UMANITATE la Alba Iulia: Șoferul unui autobuz a oprit in trafic pentru a salva un cațel care umbla dezorientat printre mașini Gest de UMANITATE la Alba Iulia: Șoferul unui autobuz a oprit in trafic pentru a salva un cațel care umbla dezorientat printre mașini Un șofer de autobuz din…

- Liniile de noapte CT BUS devin operationale din aceasta noapte.Autobuzele vor circula pe patru trasee nocturne: Linia N102 Zona Industriala ndash; Faleza Nord ndash; Pescarie ; Linia N2 43 Tomis Nord ndash; Centru ndash; Gara ndash; Poarta 6 ; Linia N100M Gara ndash; Lapusneanu ndash; Mamaia ; Linia…

- In perioada 21.06.2024 – 24.06.2024 se va desfașura la Muzeul Satului Banațean evenimentul Festival Flight. In aceasta perioada, in intervalul orar 18:00 – 03:00, se va suplimenta circulația anumitor mijloace de transport in comun, dupa cum urmeaza: Linia de autobuz 46: – se suplimenteaza programul…

- Primaria Municipiului Deva și Centrul Cultural „Dragan Muntean ”organizeaza in data de 2 iunie 2024, incepand cu ora 18:00, in Piața Unirii din Deva, cea de-a treia ediție a festivalului „Folk la Cetate”. Așa cum v-am obișnuit de la edițiile anterioare, festivalul de folk de la Deva aduce…

- Reprezentanții Companiei de Transport Public Cluj-Napoca anunța ca, in zona Cluj Due din comuna Chinteni, va fi alocata suplimentar o stație de autobuz.Astfel, in centrul zonei Cluj Due, pe strada Oltului, va fi inființata Stația Oltului, incepand de luni, 13.05.2024.Linia M39 se va opri astfel la noua…

- In perioada 1 mai – 4 mai se va circula conform programelor de sambata, afișate in stații. In data de 5 mai se va circula conform urmatorului program: Linia 22: Bradet – Dumbrava – Gara si retur: Tur: 7.00, 8.15, 8.45, 9.15, 12.45, 13.45, 14.15, 14.45, 15.15, 17.30 Retur: 7.45, 8.45, 9.15, 9.45, 13.15,…

- Cu ocazia Zilei Mondiale a Sanatații, 7 aprilie, primarul Piteștiului, Cristian Gentea, a venit cu mai multe vești bune pentru cetațeni. Vor fi construite doua dispensare, 80 de apartamente pentru medici, un Centru de Zi și un Spital Municipal.Primaria Pitești a finalizat și a depus la CNI documentația…