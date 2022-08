Stiri pe aceeasi tema

- Control de amploare la mai multe centre de fier vechi din județul Giurgiu. Autoritațile au gasit 13 centre de dezmembrari ilegale de mașini, dar și transporturi de deșeuri fara acte avizate. In total, comisarii au dat amenzi de peste 400.000 de lei și au deschis și doua dosare penale.

- Politic Transportatorii rutieri de persoane din Teleorman, revoltați de hotararea Consiliului Județean Teleorman / Eugen Pirvulescu: „Vom revoca aceasta hotarare și ne vom consulta cu operatorii de transport” august 18, 2022 17:56 O hotarare a Consiliului Județean Teleorman, adoptata…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii a avertizat miercuri ca vaccinul impotriva variolei maimutei nu este un panaceu pentru sanatatea publica, dupa ce au fost raportate cazuri de imbolnavire post-vaccinala. transmite DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Centura municipiului Satu Mare, o investiție de peste 400 de milioane de lei, a izolat un cartier intreg de restul orașului. Pietonii din zona, printre care mulți copii și batrani, nu mai pot ieși deloc pe jos din cartier pentru ca șoseaua nu a fost prevazuta cu nicio trecere de pietoni.

- Vesti bune pentru locuitorii din Fetesti. Proiectul privind extinderea retelei de gaze naturale a fost aprobat de Ministerul Dezvoltarii si va fi finantat din bugetul de stat prin Programul National de Investitii ”Anghel Saligny”.

- Defrisari ilegale in Parcul "Valea Morilor" din Capitala. Inspectorii de mediu au constatat ca prejudiciile aduse mediului se ridica la aproape 90 de mii de lei. Politia a pornit o cauza penala, iar dosarul a fost preluat de procurori pentru a fi investigat.

- La Mioveni, pentru a celebra Ziua Copilului- 1 Iunie, autoritațile au pregatit proiecție de desene animate, demonstrații și competiții sportive, intalnire cu personaje indragite și animatori, desene pe asfalt, curse de mașinuțe și un super spectacol muzical, miercuri seara, oferit de artiștii MIRA și…

- Vremea rea a pus stapanire pe sudul țarii și pe Capitala, iar bucureștenilor li s-a cerut sa se adaposteasca in case. Locuitorii au primit mesaje RO-ALERT in care au fost alertați cu privire la fenomenele meteo extreme care se vor manifesta in urmatoarele ore. In Pitesti, ploaia torentiala a acoperit…