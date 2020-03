Curse gratuite pentru personalul medical printr-o aplicație de taxi și ridesharing Aplicația de taxi și ridesharing FREE NOW (Clever) a creat o secțiune dedicata personalului medical care lupta împotriva coronavirusului și personalului din instituțiile implicate în organizarea și gestionarea starii de urgența prin care pot comanda curse și se pot deplasa gratuit de la și catre locul de munca în perioada starii de urgența, în baza legitimației de serviciu.



