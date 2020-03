Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirus da peste cap zborurile spre Italia. Wizz Air a anunțat astazi ca iși suspenda cursele pe toate rutele dintre Romania și Italia, ca urmare a deciziei autoritaților romane de a interzice toate zborurile dintre cele doua țari intre 9 și 23 martie 2020, inclusiv.

- Ministrul interimar al Transporturilor, Lucian Bode, a explicat in ce conditii pot fi recuperati banii platiti pe biletele de avion, in conditiile in care zborurile spre si din Italia au fost suspendate pentru urmatoarele doua saptamani, scrie Digi24.

- Zborurile de pe aeroportul Timișoara spre/dinspre aeroporturile Treviso și Bergamo vor fi suspendate. Cele doua rute, operate de catre compania aeriana Wizz Air, vor fi anulate pana in data de 3 aprilie 2020, s-a anunțat, astazi, printr-un comunicat al Aeroportului Internațional ”Traia Vuia” Timișoara.…

- Zborurile din Romania catre cele doua aeroporturi vor fi suspendate pana pe 3 aprilie.Wizz Air anunța ca persoanele care au bilete pentru zborurile București – Bergamo, București – Treviso, Cluj – Bergamo, Cluj – Treviso, Timișoara – Bergamo, Timișoara – Treviso, Suceava – Bergamo, Iași – Treviso, Iași…

- Compania aeriana Wizz Air a anunțat ca iși modifica programul zborurilor din cauza cererii in scadere pe rutele din Italia, in contextul epidemiei de coronavirus. Masura se aplica in mai multe țari din regiunea de Nord- Est a Europei, printre care și Romania, in perioada 11 martie 2020 – 2 aprilie 2020.…

- Operatorul aerian Wizz Air anunta reducerea numarului de zboruri efectuate din Romania catre destinatiile din Italia pe fondul epidemiei cu coronavirus. Potrivit companiei, masura va fi valabila in perioada 11 martie - 2 aprilie 2020, cand capacitatea de zbor spre Italia va fi redusa cu…

